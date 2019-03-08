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Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın, ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 01:15 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Setenay Büşra Ö.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Setenay Büşra Ö. (23), otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Setenay Büşra Ö.'ye A.B. yönetimindeki 46 ND 557 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Setenay Büşra Ö. yola savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Setenay Büşra Ö., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Setenay Büşra Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazanın ardından polis olay yerinde inceleme yaparken, sürücü A.B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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