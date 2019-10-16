HABER

Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 05:44 | Son Güncelleme

Karabük'te yaya geçinde otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı.

M.Ö. (19) idaresindeki otomobil, İl Jandarma Komutanlığı önündeki kavşakta bulunan yaya geçidinden geçmeye çalışan yabancı uyruklu Shkra Sırwan Mustafa Mustafa'ya (19) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mustafa metrelerce sürüklendi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Karabük Üniversitesi hemşirelik bölümü birinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Mustafa'nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. (AA)

PARTNER Şimdi görenler tanıyamıyor! Şimdi görenler tanıyamıyor!
Hakim ve savcıların görevde yükselme kararlarıHakim ve savcıların görevde yükselme kararları
Polis memuru hem kendini hem de bekçiyi vurdu!Polis memuru hem kendini hem de bekçiyi vurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karabük trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

ABD'den Türkiye açıklaması!

ABD'den Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'de bariyerlere çarpan TIR alev aldı

Kocaeli'de bariyerlere çarpan TIR alev aldı

Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları

Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları

Polis memurunun dikkatsizliği pahalıya mal oldu! Hem kendini hem de bekçiyi vurdu!

Polis memuru hem kendini hem de bekçiyi vurdu!

Ömerli Barajı'nda dehşete düşüren cinayet! Cesedini metrelerce sürükleyip sakladı!

Dehşete düşüren cinayet! Cesedini metrelerce sürükleyip...

Kilis'te büyük trajedi! Kuyuya düşen ineği kurtarmaya çalışırken can verdiler!

Kilis'te gece yarısı büyük trajedi! Hepsi aynı yerde can verdi!

Bodrum'da kaçak sigara operasyonu! Evin içerisine düzenek kurmuşlar!

Evin içerisine düzenek kurmuşlar! Polis operasyon düzenledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.