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Yaya geçidinde otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2019 11:23 | Son Güncelleme

KARAMAN'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Musa Aşık (90), yaralandı.

Yaya geçidinde otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Musa Aşık (90), yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Mehmet Bozkır (58) yönetimindeki 07 HLL 98 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Musa Aşık'a çarptı. Kazada, Aşık yaralandı.
Musa Aşık, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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Yaya geçidinde otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandıYaya geçidinde otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı

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