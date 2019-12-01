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Yaya geçidinde sebepsizce kadına yumruk attı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.12.2019 10:45 | Son Güncelleme

Ukrayna’da yaya geçidinden geçen bir adam, karşıdan gelen kadına aniden yumruk attı.

Ukrayna, (DHA)- Ukrayna’da yaya geçidinden geçen bir adam, karşıdan gelen kadına aniden yumruk attı. Saldırgan, polis tarafından gözaltına aldı.
Olay, Ukrayna’nın Lviv kentinin Stepan Bandera caddesinde, dün 13.45 sıralarında meydana geldi. Bir otomobilin araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, yaya geçidinden geçen bir adamın, karşıdan gelen ve kucağında köpeğini tutan bir kadına sertçe yumruk attığı görüldü. Yumruğun etkisiyle sarsılan kadın, sırt üstü yere düştü. O sırada yaya geçidine gelen başka bir adam ise kadının kalkmasına yardımcı oldu.
Hastaneye kaldırılan kadının çenesinde incinme olduğu tespit edilirken, polise ihbar edilen saldırgan gözaltına alındı.

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