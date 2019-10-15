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Yaya geçidinde tırın çarptığı simitçi ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 10:53 | Son Güncelleme

Yaya geçidinde tırın çarptığı simitçi ağır yaralandı

Aksaray'da yaya geçidinde tırın çarptığı simitçi ağır yaralandı.

Mustafa S. (24) idaresindeki 31 SM 190 plakalı tır, Sanayi Mahallesi girişinde elinde simit tepsisiyle yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Alican Kılıç'a (45) çarptı.

Kazada, tırın tekerleri arasına sıkışan Kılıç'ın bacağı koptu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kılıç'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Tır sürücüsü, polislerce gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray trafik kazası yaralı

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