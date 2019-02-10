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Yaya geçidinde yavaşlayan otomobile, arkadan gelen kamyon çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 18:27 | Son Güncelleme

Bilecik'te güvenlik kameralarınca kaydedilen kazada otomobil sürücüsü yaralandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaya geçidinde yavaşlayan otomobile, arkadan gelen çöp kamyonunun çarpması sonucu bir kişinin yaralandığı olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Saadettin Y. (47) idaresindeki 16 SBF 47 plakalı çöp kamyonu, Atatürk Caddesi'nde yayaya yol vermek için yavaşlayan Yılmaz B. (37) idaresindeki 34 SP 1576 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle refüje çıkan otomobil sürücüsü Yılmaz B. yaralandı ve olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Bilecik Bozüyük güvenlik kamerası trafik kazası

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