Yaya geçidinde yavaşlayan otomobile, arkadan gelen kamyon çarptı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaya geçidinde yavaşlayan otomobile, arkadan gelen çöp kamyonunun çarpması sonucu bir kişinin yaralandığı olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Saadettin Y. (47) idaresindeki 16 SBF 47 plakalı çöp kamyonu, Atatürk Caddesi'nde yayaya yol vermek için yavaşlayan Yılmaz B. (37) idaresindeki 34 SP 1576 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle refüje çıkan otomobil sürücüsü Yılmaz B. yaralandı ve olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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