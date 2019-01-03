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Yaya geçidindeki kaza güvenlik kamerasına yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.01.2019 13:05 | Son Güncelleme

BURSA’da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Salih Akyüz'e (63) otomobil çarptı.

Yaya geçidindeki kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA, (DHA) - BURSA’da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Salih Akyüz'e (63) otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenerek ağır yaralanan Akyüz'ün hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaza merkez Nilüfer ilçesi Lefkoşe Caddesi’nde 5 gün önce meydana geldi. Çocuklarını ziyaret etmek için Trabzon’dan Bursa’ya gelen Salih Akyüz, Lefkoşe Caddesi'ndeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Ancak Akyüz'e yaya geçidinde otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan ve kafatası ile vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenilen Salih Akyüz'ün hayati tehlikesinin devam devam ettiği bildirildi.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Akyüz'ün yanından önce otomobil geçiyor. Yaya geçidinde ilerlemeye devam eden Akyüz'e yolun ortasına geldiğinde ise hızla gelen bir başka otomobil çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle önce metrelerce havaya yükselen ardından asfalt zemine düşüp, metrelerce sürüklenen Akyüz, ağır yaralanıyor. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık görevlileri geliyor. Görüntülerde kazanın ardından yol kenarında duran otomobil sürücüsünün, aracından inmeden beklediği görülüyor.

FOTOĞRAFLI

Yaya geçidindeki kaza güvenlik kamerasına yansıdıYaya geçidindeki kaza güvenlik kamerasına yansıdı

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