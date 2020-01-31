Yaya geçidinden geçerken otomobil çarptı

Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde, yaya geçinde yolun karşısına geçmek isteyen Osman Aktaş otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Akyazı Bankalar Caddesi’nde meydana geldi. Numan Güler yönetimindeki 06 EF 3947 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşına geçmeye çalışan Osman Aktaş’a çarptı. Osman Aktaş kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi ilk müdahalede bulundu. Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aktaş, tedaviye alındı.
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