Yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen çocuk, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Mynet Haber
26 dakika önce
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Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde okula gitmek için yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen öğrenciye, otomobil çarptı. Çocuğun otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
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