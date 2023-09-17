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Yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen çocuk, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Mynet Haber

Mynet Haber

26 dakika önce

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde okula gitmek için yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen öğrenciye, otomobil çarptı. Çocuğun otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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