Yaya geçidinden motosikletle geçmeye kalkınca hastanelik oldular

Antalya’da karşı şeride yaya geçidinden geçmek isteyen motosikletli sürücüye, arkasından gelen otomobil çarptı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada, yaşlı sürücü ve arkasındaki eşi yaralanırken, otomobil sürücüsüne kazada yaralanan yaşlı adam ile yakınları tepki gösterdi. Kaza, 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılarık mahallesi Köroğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde ilerleyen 07 CHK 39 plakalı motosiklet sürücüsü Halil İbrahim Taş, seyir halindeyken iddiaya göre karşı şeride geçmek için yaya geçidini kullanmak istedi. Bu sırada arkadan gelen Erdal Keykubatlı’nın kullandığı 07 MAS 33 plakalı otomobil, motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Halil İbrahim Taş ve arkasındaki eşi Gülşan Taş, yola savruldu. Kaza sonrası sürücü Taş ve çevredeki yakınları otomobil sürücüsü Keykubatlı’ya tepki gösterdi, iddiaya göre aracına da zarar verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis, iki tarafı sakinleştirirken, sağlık ekipleri de yaralı Gülşan Taş’ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Trafik ekiplerinin alkol testi uyguladığı otomobil sürücüsü Erdal Keykubatlı ardından motosiklet sürücüsü yaşlı adamın yanına giderek sağlık durumunu öğrendi. Ardından hafif yaralanan Halil İbrahim Taş, kaza yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

“Yaya geçidinden motorlar geçilmez”

Kaza anını anlatan Keykubatlı ise şunları söyledi: “Burada yaya geçidi varmış, oradan karşıya geçecekmiş beyefendi. Ben 50 ile geliyordum, 5 metre önümdeydi bir anda sola kırdı. Ben frene bastım ama araba kaydı. Benim ilk kazam. İnşallah bir şey olmamıştır. Kavga olunca kendimi pastahaneye attım. Arabama zarar verdiler ama cana gelmesin. O insanların bunu anlaması lazım. Ben ister miydim ki vurmayı. Ben hızlı gitseydim daha da kötü olurdu. Yaya geçidinden motorlar geçilmez”.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde ilerleyen motosikletin orta şeritten sol şeride yanaştığı ve bu sırada otomobilin arkadan gelerek çarptığı gözlendi.