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YAYA GEÇİDİNİ KULLANMADI, CANINDAN OLUYORDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 10:01 | Son Güncelleme

Sultangazi yaklaşık 10 metre uzaklıktaki yaya geçidini kullanmayan Suriye uyruklu Ahmed Hadidi (35) ye Samet G., kontrolündeki araç çarptı.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)
Sultangazi yaklaşık 10 metre uzaklıktaki yaya geçidini kullanmayan Suriye uyruklu Ahmed Hadidi (35) ye Samet G., kontrolündeki araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ahmed Hadidi başından yaralandı.
Kaza, Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda dün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, otobüsten inen 35 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmed Hadidi, 10 metre ilerideki yaya geçidini kullanmak yerine, yayaya yasak yerde karşıdan karşıya geçmek istedi. Bir anda yola atlayan Hadidi’ye Samet G.’nin kullandığı 34 GV 7737 plakalı araç çarptı. Kanlar içerisinde kalan Hadidi’nin yardımına diğer sürücüler ve çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Hadidi’yi ayık tutmak için yoğun çaba sarf eden vatandaşlar, bir yandan da peçete ile yüzündeki kanları temizlemeye çalıştı.
Ahmed Hadidi’ye ilk müdahale 112 sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapıldı. Çevredekilerin yardımı ile sedyeye alınarak ambulansa taşınan Hadidi, hastaneye kaldırıldı.
Bir görgü tanığı, "O otobüsten inince karşı tarafa geçmeye çalıştı. Sağ tarafta ticari bir araba vardı. O durunca soldaki düz geldi. Düz gelince de zaten adama çarptı" dedi.

Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Aracın görüntüsü
-Yerdeki yaralı
-Vatandaşların yardım etmesi
-Ambulans ekipleri
-Müdahale etmeleri
-Yaya geçidinden görüntü
-Genel ve detaylar

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