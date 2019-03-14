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Yaya geçidini kullanmadı, canından oluyordu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 10:06 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ yaklaşık 10 metre uzaklıktaki yaya geçidini kullanmayan Suriye uyruklu Ahmed Hadidi (35) ye Samet G., kontrolündeki araç çarptı.

Yaya geçidini kullanmadı, canından oluyordu

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ yaklaşık 10 metre uzaklıktaki yaya geçidini kullanmayan Suriye uyruklu Ahmed Hadidi (35) ye Samet G., kontrolündeki araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ahmed Hadidi başından yaralandı.
Kaza, Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda dün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, otobüsten inen 35 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmed Hadidi, 10 metre ilerideki yaya geçidini kullanmak yerine, yayaya yasak yerde karşıdan karşıya geçmek istedi. Bir anda yola atlayan Hadidi'ye Samet G.'nin kullandığı 34 GV 7737 plakalı araç çarptı. Kanlar içerisinde kalan Hadidi'nin yardımına diğer sürücüler ve çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Hadidi'yi ayık tutmak için yoğun çaba sarf eden vatandaşlar, bir yandan da peçete ile yüzündeki kanları temizlemeye çalıştı.
Ahmed Hadidi'ye ilk müdahale 112 sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapıldı. Çevredekilerin yardımı ile sedyeye alınarak ambulansa taşınan Hadidi, hastaneye kaldırıldı.
Bir görgü tanığı, "O otobüsten inince karşı tarafa geçmeye çalıştı. Sağ tarafta ticari bir araba vardı. O durunca soldaki düz geldi. Düz gelince de zaten adama çarptı" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

Yaya geçidini kullanmadı, canından oluyorduYaya geçidini kullanmadı, canından oluyorduYaya geçidini kullanmadı, canından oluyorduYaya geçidini kullanmadı, canından oluyordu

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