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Yaya geçidini kullanmadılar, cezayı yediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 17:02 | Son Güncelleme

Mersin’de trafik polisleri, özellikle kentin trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde yaya geçidini kullanmayıp, yolun çeşitli bölgelerinden karşıdan karşıya geçen yayalara ceza yazdı.

Mersin’de trafik polisleri, özellikle kentin trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde yaya geçidini kullanmayıp, yolun çeşitli bölgelerinden karşıdan karşıya geçen yayalara ceza yazdı. Bazı yayalar cezaya şaşırırken bazı vatandaşlar da yaptığının yanlış olduğunu ifade ettiler. Öte yandan ekipler, toplu taşıma araçlarında da maske denetimi yaptı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yayalara ve toplu taşımalara yönelik uygulama yaptı. Özellikle kent trafiğinin yoğun olduğunu bölgelerde gerçekleştirilen denetimlerde, yaya geçidini kullanmayan yayalara ceza kesildi. Yaya geçidi dışında yolun farklı bölgelerinden karşıdan karşıya geçen yayalar tek tek durdurularak, işlem yapıldı. Kimi vatandaş cezaya şaşırırken, bazı vatandaşlar da yaptığının yanlış olduğunu ifade etti. Bazı vatandaşlar ise polisleri ve ceza yazıldığını gördüğü halde yine de yaya geçidini kullanmadan karşıdan karşıya geçti. Polisler kurallara uymayanlara 132 lira ceza keserken, konuyla ilgili vatandaşları bilgilendirdi. Yaya geçidinden geçmenin hem kendileri hem de sürücüler için risk oluşturduğunu belirten ekipler, kazaların büyük bir oranının ’insan’ kaynaklı olduğunu vurguladılar.

"Vatandaşlar yaya geçidini kullansın"
Kurallara uymayarak ceza yazılan bir kadın, "Maalesef yaya geçidini kullanmadığım için ceza yedim. Ancak bunları yapmamak lazım. Yaptığımın yanlış olduğunun farkındayım. Hem araçlara hem de kendimize sıkıntı oluyor. Bu seferlik böyle oldu, bundan sonra dikkat ederim. Vatandaşların yaya geçidini kullanmasını öneriyorum" diye konuştu.
Öte yandan trafik polisleri, toplu taşıma araçları üzerinde maske denetimi de yaptı. Tek tek arabaları durduran ekipler, minibüs ve otobüslerin içine girerek yolcuların maske takıp, takmadığını kontrol etti. Ayrıca ekipler, vatandaşları korona virüs salgınından dolayı sosyal mesafe, hijyen ve maske takmaları konusunda da uyardı.

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