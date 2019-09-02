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Yaya geçidini kullanmayınca canından oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 11:58 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı.

Yaya geçidini kullanmayınca canından oldu

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre kaza, Çorlu çevre yolunun Ergene ilçesi sınırları içerisinde kalan ve Yeşiltepe ile Cumhuriyet Mahallelerini birbirinden ayıran bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, Şükrü Gezer (63) ana yol üzerinden yolun karşısına geçmek istediği sırada İstanbul istikametinden Edirne istikametine giden B.Ü. yönetimindeki 34 RA 8260 plakalı otomobil, yaşlı adama çarptı. Kazayı görenler hemen ambulansa haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Gezer’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen Gezer’in olay yerinden birkaç yüz metre ötede bulunan üst geçidi kullanmaması dikkat çekti.
Kazada hayatını kaybeden Şükrü Gezer’in yeğeni Yılmaz Gezer olay yerine geldiğinde cesedin kime ait olduğuna baktı. Yılmaz Gezer ölenin amcası olduğunu görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Yeğen Gezer’i polis ekipleri ve vatandaşlar teselli etti.
Nöbetçi cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından hayatını kaybeden Şükrü Gezer’in cesedi Çorlu Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken, sürücü B. Ü., ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Yaya geçidini kullanmayınca canından oldu

Yaya geçidini kullanmayınca canından oldu

Yaya geçidini kullanmayınca canından oldu

Yaya geçidini kullanmayınca canından oldu

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