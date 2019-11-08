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Yaya geçitlerinde 3 boyutlu değişik figürler

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 13:15 | Son Güncelleme

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi, farkındalık oluşturmak amacıyla yaya geçitlerinde 3 boyutlu değişik figürler kullanıyor.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA Büyükşehir Belediyesi, farkındalık oluşturmak amacıyla yaya geçitlerinde 3 boyutlu değişik figürler kullanıyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaya geçitlerinde farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalar gerçekleştiriliyor. 3 boyutlu yaya geçidi çalışması yapan belediye ekipleri, çocuk oyun alanının önündeki yaya geçidine 'sek sek' ve 'Pacman' gibi oyun figürleri çizdi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Dünyada birçok farklı ülkede bu tarz çalışmalar yapılarak vatandaşların bilinçlendirilmesi ve sürücülerin dikkatlerinin çekilmesi amaçlanmıştır. Ülkemizde de kendi ekiplerimiz, bir sanatçı ruhu ile bu sefer çocuklarımızın hayatına renk katan oyunları yola sergilemişlerdir. Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan bu geçit, çocuklarımızın trafikte daha bilinçli ve temkinli olması, yaya geçitlerini daha çok kullanmasını amaçlamaktadır. Adapark çocuk oyun alanının önüne yapılan bu çalışma çocuklarımızı daha da bilinçlendirecektir."

FOTOĞRAFLI

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