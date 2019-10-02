Trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla Kayseri, Sivas, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir ve Niğde'de yaya geçitlerinde etkinlikler yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca 2019'un "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla başlatılan "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında Kayseri'deki etkinliğe, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile polisler ve öğrenciler katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda durdurulan araçlara yaya önceliğini hatırlatan Günaydın ve Büyükkılıç, sürücülere çiçek hediye etti.

Vali Günaydın, kuralların toplumun huzuru ve güvenliği için zorunlu olduğunu belirterek, "İçişleri Bakanlığı can kaybını ve yaralanmaları azaltmak için birtakım uygulamalar yapıyor. Yaya önceliği uygulamasını da yerinde görmüş olduk." diye konuştu.

Kayseri'de sürücülerin çoğunluğunun trafik kurallarına uyduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ise, "Önce kendimiz uygulayacağız, başkalarına örnek olacağız. Sonra başkalarından beklenti içine gireceğiz. Çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakmak istiyorsak bunları yapmak zorundayız." dedi.