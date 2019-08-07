Yaya kaza noktaları haritalandırıldı

İçişleri Bakanlığınca, trafikte yaya kazalarının azaltılması amacıyla illerde en yoğun kazaların yaşandığı noktalar, haritalandırıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık, Türkiye'de yaya kazalarında hayatını kaybedenlerin oranının birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesinin ortalamasından yüksek olması ve meydana gelen ölümlü kazaların yüzde 20,2'sinin "yayaya çarpma" sonucu olmasından dolayı harekete geçti.

Bu doğrultuda, Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) 81 ilde 2016-2018 yılları arasında polis sorumluluk bölgelerinde meydana gelen 89 bin 884 ölümlü-yaralanmalı kazada "yaya kazası" verileri mercek altına alındı. İncelemeler sonucu, her il için en yoğun yaya kaza noktaları belirlendi. Söz konusu noktalarda, gerekli tedbirleri alan emniyet birimleri, denetimlerini de artırdı.

Her il özelinde yapılan analiz çalışmaları sonucunda, belirlenen kaza yoğun noktaları dikkate alınarak yapılacak çalışmalarla yaya kazalarının ve bu kazalardan kaynaklanan ölüm ve yaralanmaların azaltılması amaçlandı.