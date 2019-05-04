Yaya önceliği açılan stantta uygulamalı olarak anlatıldı

Kahramanmaraş’ta Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında AVM’de kurulan stant ile yaya önceliği anlatıldı.

Kahramanmaraş Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Piazza AVM içerisinde oluşturulan stantta yaya önceliği teması uygulamalı olarak işlendi. Resimli olarak oluşturulan temsili yaya geçidinden, 7’den 70’e herkese nasıl geçmesi gerektiği ve hangi durumlarda önceliğin yayalarda olduğu anlatıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden gönüllü öğrenciler de stantta görev alarak trafikte yaya önceliğiyle ilgili çalışma yaptı. Rektör Niyazi Can’da standa ziyarette bulunarak, gönüllü olarak görev alan öğrencilere ve trafik ekiplerine teşekkür etti.

Karayolu trafik mevzuatına göre, Mayıs ayının ilk Cumartesi Karayolu Trafik Güvenliği Günü, bunu takip eden haftada Karayolu Trafik Haftası olarak düzenleniyor. Bu hafta etkinlikleri kapsamında Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü olarak bugün AVM’de açtıklarını belirten Şube Müdürü Hakan Doğan, ’’Stant faaliyetiyle birlikte bugünü hayata geçirmiş olduk. Hafta içerisinde de bu konuyla ilgili olarak çeşitli etkinlikler yapacağız. Geçtiğimiz yıl Karayolu Trafik Haftası’nın konusu, trafikte çocuk güvenliğiydi. Bu sene 2019 yılının yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmesi nedeniyle 2019 yılı trafik haftasının teması da, trafikte yaya önceliği oldu. 6 Şubat’tan beri her ortamda tekrarladığımız sloganımız, ’Öncelik hayatın, öncelik yayanın.’ Bizde bu hafta trafik haftası nedeniyle yapacağımız etkinliklerde trafikte yaya önceliğini vurgulayacağız.’’ dedi.