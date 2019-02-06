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Yaya öncelikli trafik bilinci yaygınlaştırılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 11:24 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: - "Ülke sathında, tüm illerde aynı anda 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla yaya öncelikli trafik bilincinin yaygınlaştırılması için kampanya başlatıyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Ülke sathında, tüm illerde aynı anda 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla yaya öncelikli trafik bilincinin yaygınlaştırılması için kampanya başlatıyoruz." dedi.

Bakan Yardımcısı Çataklı, Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu makamında ziyaret etti. Çataklı, burada yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak terörle mücadele, emniyet, asayişin temini, trafik, nüfus vatandaşlık hizmetleri, afet, acil durum yönetimi ve sivil toplum ile ilişkiler başta olmak üzere vatandaşların günlük hayatına doğrudan dokunduklarını söyledi.

"Devletimizin ve milletimizin bekası açısından kritik bir görev alanımız var." diyen Çataklı, gerek merkezden il ve ilçelere bilgilerin akışı, gerekse il ve ilçelerde görev alanlarındaki düşünce, görüş, talep ve şikayetlerin merkeze aktarılması konusunda izleme ve değerlendirme sistemleri olduğunu belirtti.

Kentte, Bakanlığın görev alanıyla ilgili değerlendirme toplantısı yapacaklarını, daha sonra sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Bakanlığın görev alanına giren konulardaki düşünceleri almak için bir araya geleceklerini bildiren Çataklı, şehit ve gaziler de dahil olmak üzere ev ve iş yerlerini ziyaret edeceklerini vurguladı.

Çataklı, "Empati yaparak, yaptığımız çalışmaları onların gözünde nasıl göründüğünü anlamak ve değerlendirmek istiyoruz. Ülke sathında tüm illerde aynı anda 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla yaya öncelikli trafik bilincinin yaygınlaştırılması için kampanya başlatıyoruz. Diyarbakır'daki etkinliğe iştirak edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Trafiğin, ülkenin önemli sorunlarından biri olduğunu, çok sayıda vatandaşın kazalarda hayatını kaybettiğini bildiren Çataklı, başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere herkesin desteğine ihtiyaç duyduklarını aktardı.

Çataklı, her geldiklerinde kenti daha toparlanmış, kendine gelmiş olarak görmekten büyük mutluluk ve heyecan duyduklarını sözlerine ekledi.

Çataklı'ya Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve diğer yetkililer eşlik etti.

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