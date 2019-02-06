Yaya öncelikli trafik bilinci yaygınlaştırılacak

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Ülke sathında, tüm illerde aynı anda 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla yaya öncelikli trafik bilincinin yaygınlaştırılması için kampanya başlatıyoruz." dedi.

Bakan Yardımcısı Çataklı, Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu makamında ziyaret etti. Çataklı, burada yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak terörle mücadele, emniyet, asayişin temini, trafik, nüfus vatandaşlık hizmetleri, afet, acil durum yönetimi ve sivil toplum ile ilişkiler başta olmak üzere vatandaşların günlük hayatına doğrudan dokunduklarını söyledi.

"Devletimizin ve milletimizin bekası açısından kritik bir görev alanımız var." diyen Çataklı, gerek merkezden il ve ilçelere bilgilerin akışı, gerekse il ve ilçelerde görev alanlarındaki düşünce, görüş, talep ve şikayetlerin merkeze aktarılması konusunda izleme ve değerlendirme sistemleri olduğunu belirtti.

Kentte, Bakanlığın görev alanıyla ilgili değerlendirme toplantısı yapacaklarını, daha sonra sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Bakanlığın görev alanına giren konulardaki düşünceleri almak için bir araya geleceklerini bildiren Çataklı, şehit ve gaziler de dahil olmak üzere ev ve iş yerlerini ziyaret edeceklerini vurguladı.