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Yaya öncelikli trafik için çalışmalar başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 14:04 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya önceliğine dikkat çekilmesi ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmalar Eskişehir’de de başlatıldı.Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı başlayan “Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması Kampanyası” Eskişehir’de Espark Alışveriş Merkezi önünde gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya önceliğine dikkat çekilmesi ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmalar Eskişehir’de de başlatıldı.
Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı başlayan “Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması Kampanyası” Eskişehir’de Espark Alışveriş Merkezi önünde gerçekleştirildi. Birçok vatandaş, öğrenci ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmaya Eskişehir Valisi Özdemir de destek verdi. Öğrenciler pankart ve “Öncelik hayatın, öncelik yayanın” sloganlarıyla yaya önceliğine dikkat çekerken, sarı polis yeleği giyen Vali Çakacak ise trafikteki araçları durdurarak konuyla ilgili birebir bilgilendirme yaptı.
Ayrıca burada basın mensuplarına bir açıklama yapan Çakacak “Bundan sonra yaya öncelikli trafik olacak. Bugün biz de Eskişehir’de yaya öncelikli trafik konusunda bir farkındalık oluşturmak amacıyla çocuklarımızla, kurum-kuruluşlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin temsilcileriyle birlikte gördüğünüz gibi yağmurda hep beraberiz” dedi.

“Bundan sonra yaya öncelikli trafik olacak”
Yaptığı açıklamada, özellikle trafik levhası veya trafik lambaları bulunmayan bölgelerde sürücülerin yavaşlaması ve yayalara yol vermesi gerektiğini belirten Vali Özdemir Çakacak, “Bugün İçişleri Bakanlığımız tarafından bütün Türkiye’de saat 12.00’da Yaya Öncelikli Trafik Yılı Kampanyası başlatıldı. Trafik levhası olmayan veya ışıklı trafik işareti bulunmayan kavşak giriş-çıkışlarından önceki yaya geçitlerinde, okul önlerindeki yaya geçitlerinde yaya bulunduğu zaman veya geçmek üzere bir yaya görüldüğü zaman sürücüler yavaşlayacak ve yayalara yol verecekler. Bundan sonra yaya öncelikli trafik olacak. Bugün biz de Eskişehir’de yaya öncelik trafik konusunda bir farkındalık oluşturmak amacıyla çocuklarımızla, kurum-kuruluşlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin temsilcileriyle birlikte gördüğünüz gibi yağmurda hep beraberiz. Niçin ertelemedik? Çünkü yağmurda, karda trafik devam ediyor. Yaya geçitlerinde yayalarımızın geçişleri devam ediyor. Dolayısıyla bu farkındalığı oluşturmak amacıyla hep beraber bugün buradayız ve ‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaya öncelikli trafik için çalışmalar başlatıldı

Yaya öncelikli trafik için çalışmalar başlatıldı

Yaya öncelikli trafik için çalışmalar başlatıldı

Yaya öncelikli trafik için çalışmalar başlatıldı

Yaya öncelikli trafik için çalışmalar başlatıldı

Yaya öncelikli trafik için çalışmalar başlatıldı

Yaya öncelikli trafik için çalışmalar başlatıldı

Yaya öncelikli trafik için çalışmalar başlatıldı

Yaya öncelikli trafik için çalışmalar başlatıldı

Yaya öncelikli trafik için çalışmalar başlatıldı

Yaya öncelikli trafik için çalışmalar başlatıldı

Yaya öncelikli trafik için çalışmalar başlatıldı

Yaya öncelikli trafik için çalışmalar başlatıldı

Yaya öncelikli trafik için çalışmalar başlatıldı

Yaya öncelikli trafik için çalışmalar başlatıldı
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