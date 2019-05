"YAYA ÖNCELİKLİ TRAFİK" İÇİN SULTANAHMET'E YÜRÜDÜLER

HELİKOPTER GÖSTERİSİ Yürüyüşün sona erdiği Sultanahmet Meydanı’nda bir konuşma yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy “Bugüne kadar Bakanlığımızın yürüttüğü çalışmalarda emeği geçen basın mensuplarımıza, mesai arkadaşlarımıza, yollarda insanlarımızın can ve mal güvenliği için çalışan polis ve jandarmamıza, bütün vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz" dedi. Ersoy’un konuşması sırasında, polis ve özel harekat ekipleri helikopterle bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

YERLİKAYA: 2016’DA 180 OLAN ÖLÜMLÜ KAZA SAYIMIZ, 123’E İNDİ

"İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzde Trafik Kontrol Komuta Merkezi diye kontrol merkezi oluşturduk" diyen İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya da şunları söyledi:

"Trafiğin en yoğun olduğu hatlardan itibaren an be an izliyoruz. Bu kontrol merkezi uygulamaya başladığından beri 7 bin 100 kişiye idari cezai işlem yaptık. Bu yıl başı başladığımız yaya öncelikli uygulamamızda kavşaklarda ve yaya geçitlerinde denetimlerde 5 bin 348 kişi görmüş onlara da cezai işlem yapmışız maalesef. Emniyet kemeri takma konusunda; 2017’de İstanbul’da araç içerisinde kemer kullananların oranı yüzde 43 idi. Denetimleri bakanlığımız İstanbul’da ve bütün şehirlerde artırdı. Maalesef ceza yazarak, bu oran 2017’de yüzde 86’ya, 2018 sonu itibariyle de yüzde 93.5’e geldi. İstanbul’da kemer uygulamasını yüzde 100’e getireceğiz inşallah. Bu tedbirler en güzel hangi rakama geldi. 2016’da 180 olan ölümlü kaza sayımız, yüzde 32 azaldı, 123’e indi. Bir vatandaşımızın trafik kazası nedeniyle hayata gözlerini yummasını istemiyoruz. Bu noktada trafik polisimizin, jandarmamızın, teknolojimizin ceza yazması, güvenlik tedbirleri alması yeterli değil. Yüreğimizde trafik kurallarına aşina olmalıyız, orada komuta kontrolünü güçlü tutmalıyız."

Yerlikaya konuşmasının sonunda öğrencilere yaya önceliğini göstermeleri için düdük çaldırdı.

