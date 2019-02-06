HABER

'Yaya Öncelikli Trafik' kampanyası törenle başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 15:49 | Son Güncelleme

'Yaya Öncelikli Trafik' kampanyası törenle başladı İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması için 81 ilde başlatılan kampanyanın açılışını, Ankara'da törenle gerçekleştirdi.

'Yaya Öncelikli Trafik' kampanyası törenle başladı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması için 81 ilde başlatılan kampanyanın açılışını, Ankara'da törenle gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanlığı'nın 2019 yılını, 'Yaya Öncelikli Trafik' yılı ilan etmesi ardından, ülke genelinde eş zamanlı olarak 'Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması Kampanyası' düzenlendi. 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla gerçekleştirilen kampanya, Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törenle başladı. Törene Bakanlar Soylu, Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda vatandaş ile öğrenciler katıldı.
'ARAÇLAR YAYA GEÇİDİNDE DURACAK'
Törende konuşan Bakan Soylu, daha önce trafik kazalarının azaltılması noktasında önemli adımlar attıklarını ve olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi. Kampanyanın önemine dikkat çeken Soylu, şöyle dedi:
"Bu kampanyayı ilk açıklarken dedik ki, 'Devlet eylem yapar mı?' Evet, devlet eylem yapar. Devlet trafik kazalarının önlenmesi için hem eylem yapar hem de gereğini yapar. Her şey ceza değil. Peki biz buna nasıl adım attık? Öncelikle TBMM Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde bir değişiklik yaptı. Eskiden bize okullarda hep şöyle öğretildi; ilk önce sağa bakacağız, sonra sola bakacağız, tekrar sağa bakacağız. Bunu anlamı şuydu; trafikte sorumluluk yayaya aittir. Arabayı kollayacaksın ondan sonra yol boşsa çıkacaksın. Eğer bir şey olursa kusur da dikkatsizlik ve tedbirsizlikten sana ait olacak. Oysa yeni kanunda 74'üncü maddede yaptığımız değişiklik çok açık ve net. Artık kavşaklarda, trafik lambası olmayan yaya geçitlerinde, ayrıca trafik polisinin olmadığı yerlerde araçlar yaya geçidini gördüğü zaman ve yayayı da gördüğü zaman yavaşlayacaklar. Eskiden nezaketle yol veriliyordu, veya verilmiyordu. Oysa şimdi araçlar gelecekler, yaya geçidinde duracaklar, yayanın geçmesini bekleyecekler ve ardından yolculuklarına devam edecekler. Aynen dünyanın gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi. İşte buradaki en temel değişiklik bu. Bu eskiden belki bir nezaketti, belki bir ricaydı; ama şimdi ülkemiz geliştikçe kurallarımız da gelişmektedir ve bu adımlar hep birlikte atılmaktadır. Hani dedim ya, 'Eski köye yeni adet getiriyoruz' diye. İnşallah bu yeni adet hem trafikteki ölümlü hem de yaralamalı kazalardan bizi alıkoyacak."
Bakan Soylu, ayrıca bu devlet eyleminin 81 ilde, 922 ilçede gerçekleştirildiğini belirterek, bu kampanyanın kazalar konusundaki farkındalığı artıracağını söyledi. Bakan Soylu ve Ersoy daha sonra Atatürk Bulvarı üzerindeki yaya geçidini kullanarak yayalarla birlikte karşıya geçti.

Görüntü Dökümü

---------
-Törenden görüntü
-Bakan Soyu'nun açıklamaları
-Detaylar
Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Tacikistanlı heyetten Erbaş'a ziyaretTacikistanlı heyetten Erbaş'a ziyaret
Sivas'ta 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulamasıSivas'ta 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süpermarket zinciri satılıyor!

Süpermarket zinciri satılıyor!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Şu kızına bir türlü çeki düzen veremedi

Şu kızına bir türlü çeki düzen veremedi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Bilim insanlarının açıklayamadığı olay! 'Kaosa hazır olun'

Bilim insanlarının açıklayamadığı olay! 'Kaosa hazır olun'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hastanede 'koku' paniği! Ekipler alarma geçti

Hastanede 'koku' paniği! Ekipler alarma geçti

Annesiz, babasız yaşam savaşı! Penceresiz evde yardım bekliyorlar

Buna yürek dayanmaz! Penceresiz evde karınları aç yaşıyorlar

Cesedi paramparça haldeydi! Hepsini itiraf etti

Cesedi paramparça haldeydi! Hepsini itiraf etti

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Kar yağışı Trakya'dan giriş yaptı)

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Trafikte yeni dönem resmen başladı!

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Tarihte bir ilk! Heybeliada'dan fotoğraflar geldi

Tarihte bir ilk! Heybeliada'dan fotoğraflar geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.