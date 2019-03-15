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Yaya öncelikli trafik yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 13:57 | Son Güncelleme

Edirne'de farkındalık oluşturmak amacıyla yollara "önce yaya" yazısı yazılıyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de farkındalık oluşturmak amacıyla yollara "önce yaya" yazısı yazılıyor.

İçişleri Bakanlığınca bu yılın "Yaya öncelikli trafik yılı" ilan edilmesi sonrası farkındalık oluşturulması amacıyla uygulamalara devam ediliyor.

Bu kapsamda "önce yaya" yazılı görsel şablonlar, kara yollarına boyanmak suretiyle uygulanıyor.

Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sürücülerin, yaya ve okul geçidine yaklaşırken güvenle yavaşlayabileceği ve durabileceği uygun mesafe göz önüne alınarak hazırlanan "Önce Yaya" görsellerinin uygulanmaya başlandığını söyledi.

Eraslan, yayaların güvenliğini önceleyen projenin sağlıklı şekilde uygulanması için vakıf olarak belediyelere gerekli altyapı desteğini sağladıklarını ifade etti.

Türkiye genelinde başlatılan projenin başarıyla sürdüğünü belirten Eraslan, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan projeye bizde vakıf olarak katkıda bulunmak amacıyla Edirne Valisi ve Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Başkanı Ekrem Canalp'in talimatları doğrultusunda 'Önce Yaya' görsellerinin şablonlarını bastırarak belediyelerimize dağıttık. Uygulamanın hızlanması ve yaya önceliği bilincinin geliştirilmesi için Edirne genelinde 16 belediyeye hazırlanan şablonları yollayıp yanında çizim için gerekli boyları da temin ettik.Yayaların can güvenliğini alan bu projede İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen şablonları hazırlayarak belediyelere sunuyoruz."

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