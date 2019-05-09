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Yaya uygulamasında gül uzatılan kadın sürücü şoke oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 11:24 | Son Güncelleme

Adana'da Trafik Haftası nedeniyle polis yaya uygulaması yapıp yayalara yol veren sürücülere gül verirken, bir kadın sürücü ne olduğunu anlamayıp gülü görünce önce şaşırıp sonra polise teşekkür etti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Trafik Haftası nedeniyle yaya farkındalığını artırmak için biz dizi etkinlikte bulundu. Polis yaya yollarında durarak sürücülerin yayalara yol verip vermediğini denetledi.

Polis, yayalara yol veren sürücülere gül vererek teşekkür etti. Yayalara yol veren bir kadın sürücü polis tarafından durdurulup gül verilince kadın sürücü şaşırıp "ne oluyor" diye tepki verdi.
Polis de kadın sürücüye "yaya uygulaması yapıyoruz yayalara yol veren sürücülere gül veriyoruz" dedi.
Bunun üzerine kadın sürücü polise teşekkür edip bu tür uygulamaların yayalar için güzel olduğunu, kendileri de yaya olduğu zaman sürücülerin buna uyması gerektiğini söyledi.
Polis uygulamasına devam ederek yayalara yol veren sürücülere gül verdi. Sürücüler uygulamanın çok iyi olduğunu, yayaya yol verme bilincini artırdığını söyledi.
Polis yaya uygulamalarına devam ediyor. (İHA)
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adana Trafik Haftası

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