Yayalar geçsin diye yolu aracıyla kapattı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir araç sürücüsü yaya geçidinde yayalara yol vermeyen sürücülere kızarak, yolu aracıyla kapattı ve yayaların güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmesine yardımcı oldu.

Turgutlu’da elektrik teknisyeni olarak çalışan Mustafa Gökçalı, aracı ile evine gitmek için yola çıktı. Kavşaktan geçmek isteyen Gökçalı, yaya geçidinde yolun karşısına geçmek için bekleyen yayaları gördü ve yol verdi. Gökçalı, aracı ile durmasına ve bir süre beklemesine rağmen diğer araçlar durmayınca aracını çapraz park ederek yolu kapattı. Kapanan yoldan yayalar karşıya güvenli olarak geçti. O anlar sürücünün araç kamerasına da yansıdı.

Kavşaklarda ve yaya geçitlerinde her zaman bu sıkıntıların yaşandığını ifade eden sürücü Gökçalı, "Kavşaktan geçmek için yaklaştığımda bir bayan da buradan bebek arabası ile karşıya geçmeye çalışıyordu. Ben de durup yol vermek istedim fakat arkamdan gelen arabaların hiçbiri durmadı. Baktım araçlar durmuyorlar, en iyisi yolu kapatayım, yayalara yol vereyim dedim. Yolu kapatırken bir araç da bana arkadan ’neden yolu kapatıyorsun’ diyerek korna çalmaya başladı. Yolu kapattım ve karşıya geçmelerine izin verdim, yardımcı oldum, sonra geçiş yaptılar. Bu kavşaklara trafik ışıkları da koysanız aynı problem devam eder. Burada önemli olan insanların bilinçli olması. Bilinçli olunmadığı sürece bu problemleri çözemeyiz" dedi.

