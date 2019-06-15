HABER

Yayalar geçsin diye yolu aracıyla kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 15:34 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir araç sürücüsü yaya geçidinde yayalara yol vermeyen sürücülere kızarak, yolu aracıyla kapattı ve yayaların güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmesine yardımcı oldu.Turgutlu’da elektrik teknisyeni olarak çalışan Mustafa Gökçalı, aracı ile evine gitmek için yola çıktı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir araç sürücüsü yaya geçidinde yayalara yol vermeyen sürücülere kızarak, yolu aracıyla kapattı ve yayaların güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmesine yardımcı oldu.
Turgutlu’da elektrik teknisyeni olarak çalışan Mustafa Gökçalı, aracı ile evine gitmek için yola çıktı. Kavşaktan geçmek isteyen Gökçalı, yaya geçidinde yolun karşısına geçmek için bekleyen yayaları gördü ve yol verdi. Gökçalı, aracı ile durmasına ve bir süre beklemesine rağmen diğer araçlar durmayınca aracını çapraz park ederek yolu kapattı. Kapanan yoldan yayalar karşıya güvenli olarak geçti. O anlar sürücünün araç kamerasına da yansıdı.
Kavşaklarda ve yaya geçitlerinde her zaman bu sıkıntıların yaşandığını ifade eden sürücü Gökçalı, "Kavşaktan geçmek için yaklaştığımda bir bayan da buradan bebek arabası ile karşıya geçmeye çalışıyordu. Ben de durup yol vermek istedim fakat arkamdan gelen arabaların hiçbiri durmadı. Baktım araçlar durmuyorlar, en iyisi yolu kapatayım, yayalara yol vereyim dedim. Yolu kapatırken bir araç da bana arkadan ’neden yolu kapatıyorsun’ diyerek korna çalmaya başladı. Yolu kapattım ve karşıya geçmelerine izin verdim, yardımcı oldum, sonra geçiş yaptılar. Bu kavşaklara trafik ışıkları da koysanız aynı problem devam eder. Burada önemli olan insanların bilinçli olması. Bilinçli olunmadığı sürece bu problemleri çözemeyiz" dedi.

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
Kocaeli'de sağanakKocaeli'de sağanak
AFAD ve UMKE'nin tatbikatı gerçeği aratmadıAFAD ve UMKE'nin tatbikatı gerçeği aratmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

Bahçeli'den flaş S-400 açıklaması: Gerisini ABD düşünmelidir

Bahçeli'den flaş S-400 açıklaması: Gerisini ABD düşünmelidir

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Hulusi Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

Hulusi Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da zincirleme trafik kazası

İstanbul'da zincirleme trafik kazası

Pençe Harekatı'nda 49 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda 49 terörist etkisiz hale getirildi

İBB’den sosyal medyadaki fotoğrafa ilişkin açıklama

İBB’den sosyal medyadaki fotoğrafa ilişkin açıklama

Dışişleri'nden Doğu Akdeniz ve Kıbrıs tepkisi: Reddediyoruz!

Dışişleri'nden Doğu Akdeniz ve Kıbrıs tepkisi: Reddediyoruz!

Şanlıurfa'da İzol aşireti mensupları arasında kavga! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.