HABER

Yayalar ıslak yolda kayan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 10:49 | Son Güncelleme

Rusya’da yayalar, yağışlı havada 180 derece dönerek kaldırıma doğru kayan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araç yolda ilerlerken yağış nedeniyle ıslanan yolda bir anda kontrolden çıktı.

Rusya’da yayalar, yağışlı havada 180 derece dönerek kaldırıma doğru kayan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araç yolda ilerlerken yağış nedeniyle ıslanan yolda bir anda kontrolden çıktı. Sürücünün kontrolünü kaybettiği araç, ters istikamete halka çizerek dönerek kaldırımlara çıktı. Bu sırada kaldırımda yürüyen 2 yayanın üstüne doğru ilerleyen araç duvara çarptı. Yayalar aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Aracın sürücüsü, duvara çarptıktan sonra olay yerinden hızla gaza basarak uzaklaştı. Bölge trafik ekipleri kaçan sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı.
Kaza raporu tutulan aracın yaz lastikleri kullandığı için kontrolden çıktığı ve sürücüye para cezası kesildiği, sürücü hakkında kaçtığı için de dava açıldığı öğrenildi. Ekipler, kaza ile ilgili görüntüleri paylaşarak, Rus sürücüleri kış lastiklerini takmaları konusunda uyardı.

Canlı yayında ortalık fena karıştı! Ünlü sunucunun zor anları Canlı yayında ortalık fena karıştı! Ünlü sunucunun zor anları
Ispanak zehirliyor haberlerine tepkiIspanak zehirliyor haberlerine tepki
Eski eşini 21 yerinden bıçakladı, sözleri çileden çıkardıEski eşini 21 yerinden bıçakladı, sözleri çileden çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli marş ıslıklandı!

Milli marş ıslıklandı!

MasterChef'te büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

MasterChef'te büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

Putin'den kritik Türkiye ve Suriye açıklaması! ' Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek...'

Putin'den kritik Türkiye ve Suriye açıklaması! ' Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek...'

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski eşini 21 yerinden bıçakladı, mahkemede söyledikleri kadını çileden çıkardı

Eski eşini 21 yerinden bıçakladı, sözleri çileden çıkardı

CHP'li Resmiye Kahruman'a Devlet Bahçeli'ye hakaretten hapis istemi

CHP'li isme hapis istemi!

İstanbul'da halk otobüsü alev alev yandı

İstanbul'da korku dolu anlar!

Son dakika! HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alındı

HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alındı

Son dakika! 2011'deki KPSS ile ilgili soruşturmada çok sayıda gözaltı kararı

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.