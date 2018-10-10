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Yayalara çarpmamak için durdu, ortalık karıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 16:45 | Son Güncelleme

Yayalara çarpmamak için durdu, ortalık karıştı ADAPAZARI şehir merkezinde kadın dolmuş sürücü yayalara çarpmamak için ani fren yapınca 2 dolmuş, 1 minibüs birbirine çarptı.

Yayalara çarpmamak için durdu, ortalık karıştı ADAPAZARI şehir merkezinde kadın dolmuş sürücü yayalara çarpmamak için ani fren yapınca 2 dolmuş, 1 minibüs birbirine çarptı. Kaza sonrası yolda acı içinde kıvranan 3 yaralının yardımına vatandaşlar koştu. Kaza, Adapazarı şehir merkezindeki Atatürk Bulvarı'nda 14.00 sıralarında meydana geldi. Bulvarın Erenler yönünde seyir halinde olan Melek S.(37) yönetimindeki 54 T 0414 plakalı dolmuşun kadın sürücüsü yayalara çarpmamak için aniden fren yapınca arkadan gelen E.S yönetimindeki 54 T 265 plakalı dolmuş ve A.İ yönetimindeki 54 M 839 plakalı minibüs, kadın dolmuş sürücüsünün kullandığı araca çarptı. Kazada minibüste bulunan E.T, Y.T ve H.E.G, çarpmanın şiddetiyle yaralandı. Yaralılar araçtan vatandaşların yardımıyla indirildi. Vatandaşlar yol üzerine yatmış acı içinde feryat eden yaralıları sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada bulvardaki çok sayıda vatandaş olay yerine toplanırken, polis yolun tek şeridini trafiğe kapattı. Olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yapan araçlar çekiciyle bulundukları yerden alınınca yol yeniden ulaşıma açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Görüntü Dökümü: -Yaralıların yerdeki hali -Çevredekilerin yardıma koşması -İlk müdahale -Yaralıların taşınması -Polisin çalışması -Kalabalıktan görüntü -Detaylar Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

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