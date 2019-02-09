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"Yayalara öncelik verilmesi, alışkanlık haline getirilmeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 10:50 | Son Güncelleme

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt: - "Tüm Türkiye'de aynı anda başlayan 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' kampanyası ile ilgili denetimler sıklıkla devam ediyor" - "Yayalara öncelik verilmesi alışkanlığının sürücüler tarafından bir alışkanlık haline getirilmesi gerekiyor"

EDİRNE (AA) - Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, trafikte yayalara öncelik verilmesinin, sürücüler tarafından bir alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini belirtti.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde huzur toplantıları düzenlemeye devam ediyor.

Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki bir kahvehanede gerçekleşen toplantıda, vatandaşlar polise istek ve sıkıntılarını aktardı. Vatandaşlara suçlarla mücadele hakkında bilgi verildi ve broşür dağıtıldı.

Toplantıya, Edirne Emniyet Müdürü Kurt, Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Alpaslan Bilsel ve Asayiş Müdürü Şener Derin, Edirne Muhtarlar Derneği Başkanı ve Şükrüpaşa Mahalle Muhtarı İrfan Tasmalı katıldı.

- "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın kampanyası etkili"

Kurt, burada yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başlattığı ve tüm Türkiye'de uygulanan "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyasının etkili olduğunu söyledi.

Yayalara öncelik verilmesi alışkanlığının sürücüler tarafından bir alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini ifade eden Kurt, "Maalesef Türkiye'de yıl boyunca yayaların karıştığı kazalarda bin 700 kişi hayatını kaybediyor. Çok yüksek bir oran. Türkiye'deki kazalarımız ve kazalarda kaybettiğimiz insan sayımız maalesef gelişmiş ülkelerin ortalamasının çok çok üzerindeyiz. Bizim trafik karnemiz kötü, inşallah trafik karnemizi düzelteceğiz." diye konuştu.

Trafiğin medeniyet göstergesi olduğunu ifade eden Kurt, tüm Türkiye'de aynı anda başlayan "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası ile ilgili denetimlerin sıklıkla devam ettiğini ve daha da artırılacağını kaydetti.

Öte yandan, yayaya yol vermeyen sürücülere para cezası uygulanıyor.

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bin 700 kişi Emniyet İçişleri Bakanı Süleyman Soylu trafik kazası yaya

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