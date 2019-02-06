Yayalara yol vermeyen araç sürücülerine artık 488 lira ceza kesilecek

Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla ’Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ sloganıyla Türkiye genelinde hayata geçirilen kampanya, Mersin’de de uygulamalı bir şekilde anlatıldı. Mersin Valisi Ali İhsan Su ile protokol üyeleri ve çocuklar ellerinde uyarıcı dövizlerle yaya geçidinden geçerek, öncelik yayanın mesajını verdiler. Artık yaya geçidinden geçen yayalara yol vermeyen araç sürücülerine 488 lira ceza kesilecek.

Tüm Türkiye’de aynı anda uygulamaya giren kampanyayla ilgili Mersin’de de etkinlik düzenlendi. İçişleri Bakanlığının ’Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ sloganıyla 2019 yılını ’Yaya Öncelikli Trafik Yılı’ ilan etmesiyle birlikte tüm Türkiye’de farkındalık çalışmaları başlatıldı.Mersin’de İsmet İnönü Bulvarı Ulu Cami önünde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile protokol üyeleri katıldı.

Burada ellerinde uyarı dövizler bulunan çocuklarla sohbet eden Vali Su, yeni uygulamaya konulan kanunla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Su, bugün önemli bir etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye genelinde güvenlik güçlerinin trafik kazalarını azaltmak için yoğun çaba sarf ettiğini kaydeden Vali Su, "Mersin’de de bu konuda çalışmalar sürekli devam etmektedir. Bugün de yine bu anlamda önemli bir çalışmayı başlatmış bulunuyoruz. Biliyorsunuz genel itibarıyla trafik kazalarında yaralanan veya hayatını kaybedenlerin yüzden 20’sini yaya olarak trafikte seyreden vatandaşlarımız oluşturuyor. Bu çerçevede tabii ki yayaların mutlaka bu anlamda kanuni olarak desteklenmesi gerekiyordu. Onu da 2018 yılında mevzuatta yapılan bir değişikle yayalarımıza özellikle kanun gereği eğer bir kavşakta trafik ışığı yoksa, eğer orada bir trafik görevlisi yoksa o kavşakta, yaya geçidi olan yerde, okullarımızın önlerinde geçiş hakkı, üstünlüğü yayalarımıza aittir. Yani orada eğer trafik ışığı yoksa, bir okul önüyse, bir çocuğumuz veya bir vatandaşımız yaya olarak yoldan karşı ya geçiyorsa orada seyreden trafikteki araçlar durup, o yaya geçen vatandaşımıza, kardeşimize yol vermek zorundadır. Bu kanuni bir zorunluluktur” diye konuştu.