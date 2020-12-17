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Yayalara yol vermeyen araç sürücülerine ceza yağdı

17.12.2020 17:11 | Son Güncelleme:
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Düzce’de trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde yayalara yol vermeyen araç sürücülerine 8 bin 900 TL para cezası kesildi.Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Valilik Kavşağı’nda sürücülere yönelik yaya önceliği uygulaması yaptı.

Düzce’de trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde yayalara yol vermeyen araç sürücülerine 8 bin 900 TL para cezası kesildi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Valilik Kavşağı’nda sürücülere yönelik yaya önceliği uygulaması yaptı. Trafikte yaya bilincini oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen uygulama kapsamında birçok araç kontrolden geçirildi. Trafik denetimlerinde araçlarıyla yaya geçitlerinde yol vermeyen 15 sürücüye 8 bin 970 TL ceza uygulandı. Ceza yazılan sürücülere yaya güvenliği konusunda bilgilendirme de yapıldı.

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