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Yayalara yol vermeyen araçlara ceza yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 13:33 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de trafik polisleri, havadan drone ile yayalara yol vermeyen sürücülerin araçlarını tespit edip, ceza kesti.

Yayalara yol vermeyen araçlara ceza yağdı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de trafik polisleri, havadan drone ile yayalara yol vermeyen sürücülerin araçlarını tespit edip, ceza kesti.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bugün İstasyon Caddesi'nde havadan drone ile denetim yaptı. Kent merkezinde en yoğun trafik ve yaya akışının olduğu caddede drone uçuran polis ekipleri, yaya geçidinde yayalara yol vermeyen araçları tespit edip, plakalarına ceza yazdı. Yayaları gören çok sayıda sürücünün araçlarını durdurup, yol verdiği gözlendi. Yaklaşık 2 saat süren denetimde drone ile yayalara yol vermediği belirlenen 67 aracın plakasına 488'er TL para cezası kesildi.
FOTOĞRAF

Yayalara yol vermeyen araçlara ceza yağdıYayalara yol vermeyen araçlara ceza yağdı

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