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Yayalara yol vermeyen sürücülere kameradan ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 21:37 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polisin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) bağlı kameralar üzerinden yaptığı 'yaya öncelikli trafik' uygulamasında yayalara yol vermeyen 9 sürücüye, 4 bin 392 TL ceza kesildi.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polisin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) bağlı kameralar üzerinden yaptığı 'yaya öncelikli trafik' uygulamasında yayalara yol vermeyen 9 sürücüye, 4 bin 392 TL ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, şehrin en işlek noktası Tekel Meydanı'nda KGYS'ye bağlı kameralar üzerinden yaya geçitlerinde öncelik hakkını yayalara tanımayan sürücülere yönelik uygulama yaptı. Uygulamada video tespitli olarak kural ihlali yapan 9 sürücüye toplam 4 bin 392 TL idari para cezası uygulandı.

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