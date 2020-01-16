Yayaları fark eden uygulama: VisibleZone

Yaya ve araçların neden olduğu trafik kazalarında en büyük problem araç sahiplerinin yayaları görmemesi. Bu durum ortaya çıktığında çok sert kazalar meydana gelebiliyor. Bu kazalardan bir bölümü ölümle sonuçlanıyor veya kalıcı sakatlıklar ortaya çıkıyor. Yeni geliştirilen bir uygulama bu problemi ortadan kaldıracağını iddia ediyor.

Şu anda trafikte araç sahiplerinin yayalara çarpmamasını sağlayabilecek bazı sistemler mevcut. Ancak çoğunlukla bunlar birçok kişinin ulaşamadığı karmaşık uygulamalara sahip.

VisibleZone, civardaki akıllı telefonlar sayesinde yayaların varlığını fark etmeyi, bir bölgeye girerken de olası yaya aktivitesini yapay zeka sayesinde öngörmeyi amaçlıyor. Bu sayede yayaların yaşayabileceği ölümlü trafik kazalarının önüne geçilecek. Şu anda sadece araç sahiplerinin değil aynı zamanda yayaların da bu uygulamayı akıllı telefonlarını yüklenmesi gerekiyor.

İlerleyen zamanlarda uygulamanın Android içerisine gömülü olarak kalması bekleniyor. Böylece yayalar uygulamayı yüklemeden kullanma hakkına sahip olacak. Ancak iOS işletim sistemine sahip olanlar biraz dışlanıyor gibi olabilir. Sizce bu tür uygulamalar ölümlü trafik kazalarının önüne geçebilir mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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