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Yayaların can kaybı yüzde 34,5 azaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 14:37 | Son Güncelleme

"Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası çerçevesinde öğrencilerle birlikte trafikte yaya önceliğine dikkat çeken İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda 2018 yılının ilk 9 ayı ile 2019 yılının ilk 9 ayını karşılaştırdığımızda yayaların can kaybı yüzde 34,5 azalmış durumda.

Yayaların can kaybı yüzde 34,5 azaldı

"Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası çerçevesinde öğrencilerle birlikte trafikte yaya önceliğine dikkat çeken İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda 2018 yılının ilk 9 ayı ile 2019 yılının ilk 9 ayını karşılaştırdığımızda yayaların can kaybı yüzde 34,5 azalmış durumda. Bu müthiş sevindirici bir rakam" dedi.
İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya farkındalığını artırmak için başlatılan "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası çerçevesinde İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara ve öğrencilerle birlikte Arjantin İlkokulu önünde bulunan yaya geçidinde trafikte yaya önceliğine dikkat çeken bir etkinlik yaptı. Öğrenciler ellerinde taşıdıkları pankartlarla yaya önceliğine dikkat çekti. Trafikte yaya önceliğine ilişkin projelerden bahseden İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, “Trafik ülkemizin önemli bir sorunu. Geçen yıl yaptığımız tespitlerde trafik kazalarından can kayıplarının yaklaşık yüzde 22’sinin yaya ölümlerinden oluştuğunu gördük ve bunun üzerine yasal düzenleme yapıldı. Karayolları Trafik Kanunu’nda geçiş hakkının yayalarda olmasına ilişkin bir değişiklik yapıldı. Bu yılı da yaya öncelikli trafik yılı ilan ettik. Bu konuda bir dizi çalışma gerçekleştirdik. İlkini Şubat ayında yapmıştık ülke genelinde. Trafikle alakalı farkındalığı artırma kapsamında yürüttüğümüz çalışmaların bir devamı niteliğinde yaya geçidi nöbeti etkinliği düzenliyoruz. Buradaki amaç, yayalarımızın önceliğini vurgulamak, bu konuda toplumda bir farkındalık oluşturmak maksadıyla. Bugün 20 bin okul ve yaya geçidinde 200 bir personelimizin katıldığı, okul geçit görevlileri ve gönüllü vatandaşlarımızın olduğu bir etkinlik yapıyoruz” dedi.
Toplumun her kesiminden ciddi bir duyarlılık beklediklerinin altını çizen Çataklı, “Yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda 2018 yılının ilk 9 ayı ile 2019 yılının ilk 9 ayını karşılaştırdığımızda yayaların can kaybı yüzde 34,5 azalmış durumda. Bu müthiş sevindirici bir rakam. Bu yürüttüğümüz çalışmaların sonuç verdiğini gösteriyor, istatistiklere yansıdığını gösteriyor” diye konuştu.
Çankaya’da yaya önceliği konusunda bir dizi çalışmalar yaptıklarının altını çizen Kaymakam Hüdayar Mete Buhara ise, “Biz de 103 noktada yaya geçitlerinde, kavşaklarda bu etkinliği yapıyoruz. Uzun soluklu bir iş” ifadelerini kullandı.
Etkinliğe öğrenciler ve velilerin yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanı Tümgeneral Fuat Güney ve görevli jandarma ve emniyet personeli katıldı.

Yayaların can kaybı yüzde 34,5 azaldı

Yayaların can kaybı yüzde 34,5 azaldı

Yayaların can kaybı yüzde 34,5 azaldı

Yayaların can kaybı yüzde 34,5 azaldı

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