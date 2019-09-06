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Yayanın kararsızlığı kazaya neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 14:12 | Son Güncelleme

Adıyaman’da yolun karşı tarafına geçip geçmemekle kararsız kalan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Yayanın kararsızlığı kazaya neden oldu

Adıyaman’da yolun karşı tarafına geçip geçmemekle kararsız kalan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralıya ilk müdahale, kendisine çarpan doktor sürücü tarafından yapıldı.
Edinilen bilgilere göre, eski Zey Caddesi’nde yolun karşı tarafına geçip geçmemekle kararsız kalan Mahmut Göktaş’a, G.N. idaresindeki 35 AJ 8875 plakalı otomobil çarptı. Önce ilerleyen daha sonra yolda birkaç saniye durduktan sonra aniden koşarak yolun karşı tarafına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan Göktaş’a ilk müdahale, doktor olan araç sürücüsü G.N. tarafından yapıldı. Araç sürücüsü G.N.’nin müdahalelerde bulunduğu Göktaş, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayanın kararsızlığı kazaya neden oldu

Yayanın kararsızlığı kazaya neden oldu

Yayanın kararsızlığı kazaya neden oldu

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