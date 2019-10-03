Yayanın kuyuya düşmesine neden olan demir kapak değiştirildi

Nakliye işiyle uğraşan Ramazan Porsuk, dün sabah Camikebir Mahallesi Denizli Caddesi'nde yürüyüşe çıktı. Kaldırımda yürüyen Porsuk, saat 09.30 sıralarında içme suyu vanasının üzerinin kapatıldığı demir kapağa bastı. Kapak ters dönerken, dengesini kaybeden Ramazan Porsuk yaklaşık 2 metre derinliğindeki boş kuyuya düştü. Dizlerinin üzerine düşen ve başını duvara çarpan Ramazan Porsuk, o sırada yoldan geçen kamyon şoförü ve çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Porsuk, Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sağ bacağında kırık olduğu belirlenen ve kafa travması geçirdiğinden şüphelenilen Ramazan Porsuk, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Porsuk'un tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

'SABAH SPORU YAPIYORDU'

Yaşanan olayın ardından Dinar Belediyesi ekipleri tarafından kuyu üzerindeki demir kapak dün değiştirilerek, yerine yenisi konuldu ve ağzına da kilit takıldı. Ramazan Porsuk'un oğlu Rıtvan Porsuk (29), kızı Meryem Yıldız (38) ile diğer oğlunun eşi Medine Porsuk (32), daha önce önlem alınmamasını eleştirdi. Rıtvan Porsuk, "Babam dün saat 09.30'da kahveye geldi. Sabah sporunu her zaman yapardı. Yürüyüşe çıktığında kuyuya düştü. Belediyeye teşekkür ediyoruz, önlemini almış ama daha önce önlem alınmış olsaydı babam bu kuyuya düşmezdi. Başka biri de düşebilirdi. Bir tek babam değil yani. Buradan geçen çocuk da düşebilirdi" dedi.

