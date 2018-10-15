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Yayanın ölümden döndüğü anlar kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 15.10.2018 12:12 | Son Güncelleme

İstanbul’da trafiğin yoğun olduğu bir caddede yolun karşısına geçmek isteyen bir yaya, üzerine gelen otomobili fark etmeyince bir anda kendini yerde buldu. Dikkatsizliğin bedelini az kalsın canıyla ödeyecek olan yayanın yaşadığı o kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde Bağcılar Osmangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafiğin yoğun olduğu Osmangazi Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen bir yaya, yol kenarında araçların geçmesini bekledi. Bir minibüsün geçmesiyle birlikte hareketlenen yaya, kendi bulunduğu şeritte aracın olmadığını düşünerek karşı şeritten gelen araçları kontrol edip yürümeye başladı. Tam bu sırada yayanın fark etmediği araç sürücüsü, çarpmamak için karşı şeride doğru geçerken, yaya ise bir anda kendini yerde buldu. Yaşanan olay sonrasında kazada yaralanan yayanın yardımına vatandaşlar koştu. Yaşanan bu ilginç kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bağcılar istanbul Kaza

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