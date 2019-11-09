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Yayanın TIR'ın altında kaldığı an kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 14:40 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, geri manevra yapan TIR'ın altında kalan yaya, hafif yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Davut CAN/ İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, geri manevra yapan TIR'ın altında kalan yaya, hafif yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Geri manevra yapan TIR'ın şoförü, aracın arkasındaki yayayı fark etmedi. Kimliği öğrenilemeyen yaya, TIR'ın altında kaldı. TIR şoförü, çevredekilerin uyarısı üzerine durdu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde yol kenarında bekleyen yayanın, TIR'ın altında kaldığı anlar ve çevredekilerin müdahalesi yer alıyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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