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Yayanın yaralandığı kaza kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 15:05 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ta kavşaktan dönüş yapan otomobil Yasemin Sarı’ya (46) çarptı.

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta kavşaktan dönüş yapan otomobil Yasemin Sarı’ya (46) çarptı. Sarı yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde Acılık Caddesi’nde meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapan H.N. (46) yönetimindeki 67 ED 860 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Yasemin Sarı’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Yasemin Sarı’nın yardımına sürücü ve çevredekiler koştu. Yaralı kadın, kaza yerine gelen ambulans ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yasemin Sarı’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bu arada kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kavşaktan dönüş yapan otomobilin, yolun karşısına geçmeye çalışan Yasemin Sarı’ya çarptığı ve Sarı’nın yere savrulduğu görüldü. Görüntülerde araç sürücüsünün koşarak kadının yardımına koştuğu da yer aldı.

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