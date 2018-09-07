Yayaya çarpan aracın sürücüsü baygınlık geçirdi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı Ahmet Nazım Aksoy, ağır yaralandı. Ticari aracın sürücüsü T.T.’de kaza sonrası baygınlık geçirdi.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi'nde meydana geldi. T.T. yönetimindeki 34 TG 3538 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Nazım Aksoy'a çarptı. Kazada Aksoy ağır yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Aksoy, Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza sonrası şoka giren ve kalp pili olduğu öğrenilen hafif ticari aracın sürücüsü T.T. de baygınlık geçirdi. Kaza yerine çağırılan ikinci bir ambulansla T.T. de hastaneye götürüldü.
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