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Yayaya çarpan otomobilin sürücüsü baygınlık geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 16:52 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında camiye gitmek isteyen yaşlı adama araç çarptı.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında camiye gitmek isteyen yaşlı adama araç çarptı. Yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırılırken, sürücü kazanın şoku ile baygınlık geçirdi.
Kaza saat 15.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İkindi namazı için evinden çıkan İsmail Yavaş (78), evinin önündeki caddede karşıya geçmek isterken bu esnada cadde üzerinde seyir halinde olan Murat Durmuş (42) idaresindeki 16 FZ 272 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan yaşlı adam başından yaralandı. İsmail Yavaş olay yerine çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sürücü baygınlık geçirdi
Kaza sonrası polis ekiplerinin ifadesini aldığı hafif ticari aracın sürücüsü Murat Durmuş birden fenalaşarak yere yığıldı. Çevreden yetişen vatandaşlar ve polis ekipleri tarafından yerden kaldırılan ve kazanın şoku ile baygınlık geçirdiği belirlenen Murat Durmuş için de ambulans çağrıldı. Sürücü ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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