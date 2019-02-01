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Yayaya çarpan sürücü üzüntüden yere yığıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 12:25 | Son Güncelleme

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Aydın-İzmir karayolunun Efeler istikametine doğru arabasıyla ilerleyen 19 yaşındaki Furkan B., 22 yaşındaki Neslihan Dere'ye çarptı. Genç kız arabanın çarpmasıyla karşı şeride savruldu.

Genç kız, düştüğü yolda hareket halinde başka bir otomobilin üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı. Kazaya karışan ticari aracın 19 yaşındaki sürücüsü, yaşadığı şok ve üzüntü nedeniyle bir anda yere yığıldı.

Yayaya çarpan sürücü üzüntüden bayıldı

Kaza, saat 10.00 sıralarında Efeler ilçesi Efeler Mahallesi’nde meydana geldi. Aydın-İzmir karayolunun Efeler istikametine seyir halinde olan Furkan B. (19) idaresindeki özel bir firmaya ait 09 DL 861 plakalı su dağıtım aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan Neslihan Dere’ye (22) çarptı.
Aracın tamponu ve ardından ön camına çarpması sonucu ayakları yerden kesilen genç kız, karşı şeride uçtu. Bu sırada İzmir yönüne seyir halinde olan Ahmet B. idaresindeki 35 DKY 66 plakalı otomobil, altına aldığı Neslihan Dere’yi yaklaşık 50 metre sürükledi.
Kazada ağır yaralanan Neslihan Dere, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sorası büyük bir şok ve üzüntü yaşayan ticari aracın sürücüsü Furkan B., polislerin ifadesini aldığı sırada bir anda fenalaşarak yere yığıldı.
İlk müdahaleyi polislerin yaptığı ve ailesinin de kısa sürede yanına geldiği Furkan B., ambulansla hastaneye sevk edildi.
Polis ekipleri, bölgede yeni bir kaza yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı. 2 şeridi trafiğe kapanan yolda ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Tedavisi süren Neslihan Dere’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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Anahtar Kelimeler:
Kaza yaya otomobil

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bugün bende yola fırlayan bir yayaya çapmamak için el freni çektim kaza yapıyordum. allah yardımcısı olsun herkesin iki taraf içinde sancılı bir durum . yaya da araçta dikkatli gidecek
BİR ANNENİN YANINDA YAPILMAZ
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