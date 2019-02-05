Yayaya çarpan yolcu otobüsünün şoförü adliyede

Samsun’da yayaya çarparak ağır yaralayan yolcu otobüsünün şoförü adliyeye sevk edildi.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi otogar yanı Ankara Bulvarı yol ayrımında dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Giresun’a giden Kenan K.(53) idaresindeki 34 FA 5057 plakalı yolcu otobüsü, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Bahtiyar Topçu’ya (24) çarptı. Kazada ağır yaralanan Bahtiyar Topçu, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otobüs şoförü Kenan K. ise İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sürücü, "taksirle yaralama" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

