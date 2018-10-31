Yayaya çarpıp kaçan sürücü güvenlik kameraları sayesinde yakalandı

Adana'da bir yayaya çarpıp kaçan hafif ticari aracın sürücüsü, güzergahtaki güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde Nusrettin Boztemur (63), sokakta yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Boztemur'u Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaza mahalinden kaçan sürücüyü ve plakası belirlenemeyen aracı bulmak için çalışma başlattı.

Görgü tanıklarının plakasını göremediği ancak marka ve modelini belirttiği hafif ticari aracın plakasını polis, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek tespit etti.

Polisin araştırması sonucu Nihat U'nun bir kiralama şirketinden kiraladığı araçla kaza yaptığı belirlendi.

Bunun üzerine Nihat U, ekiplerce gözaltına alınarak Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

