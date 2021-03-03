Yayaya çarpıp kaçtı

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir araç, yolda yürümekte olan bayana çarparak olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, Bayramca Mahallesi Şehit Cemal Mutlu Sokak üzerinde sürücüsü belli olmayan plakası 57 KC 347 olan araç, cadde üzerinde yaya olarak yürüyen Fatma Karayiğit’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle bayan yola savrulurken, sürücü olay yerinden hızla ayrıldı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, polis plakası belirlenen aracın sürücüsünü arıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

