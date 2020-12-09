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  4. Yayaya çarpıp kaçtı düşen plakası sayesinde yakalandı

Yayaya çarpıp kaçtı düşen plakası sayesinde yakalandı

09.12.2020 23:44 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Soma ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir genç kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Manisa’nın Soma ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir genç kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaçan sürücü, olay yerine düşen plaka sayesinde Akhisar ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.
Soma-Kırkağaç karayolunda vatandaşların yerde hareketsiz yatan şahıs gördüğü ihbarıyla 112 sağlık ekipleriyle olay yerine giden polis ekipleri 30 yaşındaki Yusuf Kurt isimli şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yolda Kurt’a çarpan araca ait olduğunu değerlendirilen 06 BUJ 721 numaralı düşen plaka tespit eden polis ekipleri plakanın ait olduğu kamyonu ve sürücüsü Şahin A.’yı kısa sürede Akhisar ilçesinde yakaladı. Şahıs gözaltına alınırken hayatını kaybeden Yusuf Kurt Soma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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