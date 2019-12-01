Yayaya çarpıp ölümüne neden olan sürücü aranıyor

Güven HASBAŞ/KARASU (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken aracın çarptığı Ayşe Şirin (57) yaşamını yitirdi. Kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, öğle saatlerinde, Karasu'ya bağlı Yalı Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Şirin'e, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen araç çarptı. Şirin, yola savrulurken, sürücü de olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Şirin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından Şirin'in cansız bedeni, morga götürüldü. Polis, Ayşe Şirin'e çarpıp, ölümüne neden olarak kaçan sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

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