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Yayaya çarpıp ölümüne sebep olan ve kaçan sürücü teslim oldu

25.01.2021 15:42 | Son Güncelleme:
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Antalya’da otomobiliyle çarptığı yayanın ölümüne sebep olup, durduktan sonra otomobilini kontrol ederek yoluna devam eden sürücü Denizli’de jandarmaya teslim oldu.

Antalya’da otomobiliyle çarptığı yayanın ölümüne sebep olup, durduktan sonra otomobilini kontrol ederek yoluna devam eden sürücü Denizli’de jandarmaya teslim oldu. Jandarma’nın plaka bilgilerinden kimliğini tespit edip telefonla ulaştığı sürücü, ölümlü kazaya sebep olduğunu duyunca karanlıkta köpeğe çarptığını zannettiğini, işi acil olduğu için de aracını kontrol edip yoluna devam ettiğini söylediği öğrenildi.
Kaza sabah saat 06.00 sıralarında Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen 07 HNK 91 plakalı gri renkli Clio marka otomobil, akaryakıt istasyonu önünde yolun karşısına geçmekte olan Ahmet Elmalıca’ya (45) çarptı. Otomobil kaza sonra durmadan olay yerinden kaçarken, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekibi Ahmet Elmalıca’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ahmet Elmalıca’nın cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma aracı belirledi
Kazanın meydana geldiği yerin yakınında kamyonuyla dinlenmek amacıyla bekleyen Mahmut Soyak isimli şoför, kaza anını görmediğini, bir ses duyarak kamyondan indiğini söyleyerek, “Baktığımda yerde yatan bir kişi vardı. Hemen biraz ilerisinde de dörtlüleri yanan gri bir otomobil, otomobilin etrafını kontrol eden bir şahıs vardı. Ben seslendim ama aracına binip uzaklaştı. Aracın panjuru ve tamponunun parçası kaldı. Hemen 155’i aradım ve bilgi verdim. Sağlık ekibi geldi jandarma ve trafik geldi. Adam ölmüştü” dedi.
Mahmut Soyak’ın verdiği bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, tarifine uyan bir aracın kazadan 7-8 dakika sonra Manavgat çevre yolunda kent güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği, aracın ön panjurunun olmadığını belirledi. Ekipler aynı otomobilin Alanya çıkışındaki kameralarda panjurunun sağlam olduğunu tespit etti. Aracın plakasının kimliği tespit edilen sürücüye telefonla ulaşan jandarma, ölümlü kazaya sebep olduğunu ve teslim olmasını istedi. Sürücünün sabaha karşı bir kaza yaptığını ancak karanlıkta köpeğe çarptığını zannederek aracını kontrol edip işi acil olduğu için yoluna devam ettiğini söylediği öğrenildi. Kendisine bilgi verilen sürücü Şaban Y., Denizli’de jandarmaya giderek teslim oldu.

Lokantada çorba içip limon almış
Kazada hayatını kaybeden Ahmet Elmalıca’nın, Gazipaşa’da çiftçilik yaptığı, Gazipaşa’dan otomobille Antalya’da ikamet etmekte olan kardeşinin yanına giderken, aracını akaryakıt istasyonu önüne park ettikten sonra yaya geçidi bulunmayan yerden refüjde bulunan çelik bariyerlerden atlayıp yolun karşısında bulunan lokantada çorba içtiği, kardeşine götürmek üzere aldığı limonla yeniden otomobiline dönerken kazanın meydana geldiği bildirildi. Ahmet Elmalıca’nın lokantaya gelme, çorba içtikten sonra hesap ödeme ve limon alıp çıkma anları işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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