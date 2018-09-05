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Yayaya çarpmamak için direksiyon kırdı, kendi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2018 15:07 | Son Güncelleme

Ercan KAYLI/ORTACA (Muğla), DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde yola çıkan yayaya çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı otomobil, duvara çarptı.

Yayaya çarpmamak için direksiyon kırdı, kendi öldü

Ercan KAYLI/ORTACA (Muğla), DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde yola çıkan yayaya çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı otomobil, duvara çarptı. Kazada, sürücü Hakan Korkmaz (35) öldü, yanındaki Hülya Akdeniz ise ağır yaralandı.
Kaza, bugün sabah saat 08.00 sıralarında, Muğla- Fethiye karayolu Yerbelen Mahallesi'nde meydana geldi. Dalaman yönünden Ortaca yönüne giden evli ve 2 çocuk babası Hakan Korkmaz, aniden yola çıkan yayaya çarpmamak için yönetimindeki 35 AR 2400 plakalı otomobilin direksiyonunu kırdı. Kontrolden çıkan araç, bir binanın duvarına çarparak durdu. Kazada, Ortaca Adliyesi'nde katip olan sürücü Korkmaz ile yanındaki Ortaca Adliyesi Yazı İşleri Müdürü Hülya Akdeniz yaralandı.
Bölgeye sevk edilen ambulanslarla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Korkmaz, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Hülya Akdeniz'in de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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