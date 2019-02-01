HABER

Yayaya çarptı, üzüntüden yere yığıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 12:25 | Son Güncelleme

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Aydın-İzmir karayolunun Efeler istikametine doğru arabasıyla ilerleyen 19 yaşındaki Furkan B., 22 yaşındaki Neslihan Dere'ye çarptı. Yolun karşısına geçmeye çalışan Dere'nin karşı şeride uçtuğunu gören Furkan B., başka bir otomobilin altına savruldu.

Karşı şeritte ilerleyen başka bir otomobilin üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı. Kazaya karışan ticari aracın 19 yaşındaki sürücüsü, yaşadığı şok ve üzüntü nedeniyle bayıldı.

Yayaya çarpan sürücü üzüntüden bayıldı

Kaza, saat 10.00 sıralarında Efeler ilçesi Efeler Mahallesi’nde meydana geldi. Aydın-İzmir karayolunun Efeler istikametine seyir halinde olan Furkan B. (19) idaresindeki özel bir firmaya ait 09 DL 861 plakalı su dağıtım aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan Neslihan Dere’ye (22) çarptı.
Aracın tamponu ve ardından ön camına çarpması sonucu ayakları yerden kesilen genç kız, karşı şeride uçtu. Bu sırada İzmir yönüne seyir halinde olan Ahmet B. idaresindeki 35 DKY 66 plakalı otomobil, altına aldığı Neslihan Dere’yi yaklaşık 50 metre sürükledi.
Kazada ağır yaralanan Neslihan Dere, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sorası büyük bir şok ve üzüntü yaşayan ticari aracın sürücüsü Furkan B., polislerin ifadesini aldığı sırada bir anda fenalaşarak yere yığıldı.
İlk müdahaleyi polislerin yaptığı ve ailesinin de kısa sürede yanına geldiği Furkan B., ambulansla hastaneye sevk edildi.
Polis ekipleri, bölgede yeni bir kaza yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı. 2 şeridi trafiğe kapanan yolda ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Tedavisi süren Neslihan Dere’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza yaya otomobil

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'cü 'maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

5 aylık hamileydi, tanınmaz hale geldi! Gerçek öldüğü sanılınca ortaya çıktı

5 aylık hamileydi, tanınmaz hale geldi!

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD açıklaması: Türkiye alternatifsiz değildir

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama: Türkiye alternatifsiz değildir

Dehşetin böylesi! 18 yaşındaki kızını uyurken vurdu

Dehşetin böylesi! 18 yaşındaki kızını uyurken vurdu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kadıköy'de faciadan dönüldü

Kadıköy'de faciadan dönüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.